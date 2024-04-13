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Son Dakika! Pütürge'de deprem! Malatya'da deprem mi oldu? Malatya son depremler

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem hissedildi. Depremin büyüklüğü ve derinliği haberimizde.

Son Dakika! Pütürge'de deprem! Malatya'da deprem mi oldu Malatya son depremler malatya haber mask
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem hissedildi. Vatandaşlar panik yaşarken depremin büyüklüğüne ilişkin verilerin haberimizde.

Son Dakika! Pütürge'de deprem! Malatya'da deprem mi oldu? Malatya son depremler

Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem hissedildi. AFAD verilerine göre, saat 16.50’de Malatya Pütürge merkezli 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.9  kilometre olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi Malatya Pütürge merkezli, 3.6 büyüklüğünde verdi. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 7.7 kilometre olarak açıkladı.
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13 Nis 2024 - 17:06 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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