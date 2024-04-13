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Teleferik kazasında 13 gözaltı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da meydana gelen teleferik kazasında ilgili işletmenin eylem ve tahliye planının mevcut olmadığını duyurdu. Tunç, hattı işleten firma ile bakım ve onarımdan sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Teleferik kazasında 13 gözaltı mask
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısının koordinasyonunda 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu hatırlatarak, “Heyet, kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam ederken detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapmıştır. Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında ilgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığının tespit edildiğini belirten Tunç, “Bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir” bilgisini paylaştı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 Nis 2024 - 16:26 - Gündem

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