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Jandarmadan dronlu trafik denetimi

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Elazığ’da jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi yaptı.

Jandarmadan dronlu trafik denetimi mask
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Elazığ’da jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi yaptı.

Jandarmadan dronlu trafik denetimi

Ramazan Bayramı tatil dönüşünde trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması maksadıyla, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Elazığ-Keban karayolunda drone destekli denetim ve kontrol faaliyeti yaptı.

Uygulamada, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 Nis 2024 - 15:02 Elaziğ- Bölge

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