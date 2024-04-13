Jandarmadan dronlu trafik denetimi

Elazığ’da jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi yaptı.

Ramazan Bayramı tatil dönüşünde trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması maksadıyla, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Elazığ-Keban karayolunda drone destekli denetim ve kontrol faaliyeti yaptı.

Uygulamada, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı