Play-off eşleşmeleri belli oldu

THY Euroleague’de 34 haftalık normal sezon dün oynanan karşılaşmalarla tamamladı. Son hafta Türk takımları 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız’ı 100-55’lik skorla mağlup etti. Sezonu 17 galibiyet, 17 mağlubiyetle 9. sırada tamamlayan lacivert-beyazlılar bu sonuçla Play-In’e kaldı.
Fenerbahçe Beko ise Yunan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda oynadığı maçı uzatmalarda 84-81’lik skorla kaybetti. Normal sezonu 20 galibiyet, 14 mağlubiyetle 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler play-offlarda mücadele edecek.
REAL MADRİD LİDER TAMAMLADI
Euroleague’de 34 haftalık periyodu Real Madrid 27 galibiyet, 7 mağlubiyetle lider tamamladı. Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ikinci, Monaco da üçüncü sırada yer aldı. ALBA Berlin de 5 galibiyet, 29 mağlubiyetle sezonu son sırada bitirdi.
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Normal sezonun tamamlanmasının ardından eşleşmeler de belli oldu. Fenerbahçe, Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Efes ise play-offlara kalmak için Play-In oynayacak. Lacivert-beyazlılar ilk olarak İtalyan ekibi Bologna mücadele edecek. Efes bu müsabakadan galip ayrılması durumunda Maccabi Tel Aviv - Baskonia eşleşmesinin kaybedeniyle oynayacak. İstanbul ekibi play-offlara kalırsa Real Madrid ile eşleşecek.
Euroleague'de Final-Four 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde yapılacak.
Play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Real Madrid - Play-In'den gelecek takım
Panathinaikos - Play-In'den gelecek takım
Monaco - Fenerbahçe
Barcelona - Olympiakos
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.