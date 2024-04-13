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Emma Meesseman, üst üste ikinci kez MVP seçildi

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, Kadınlar Euroleague'de üst üste ikinci kez MVP seçildi.

Emma Meesseman, üst üste ikinci kez MVP seçildi mask
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, Kadınlar Euroleague'de üst üste ikinci kez MVP seçildi.

Emma Meesseman, üst üste ikinci kez MVP seçildi

Kadınlar Euroleague'de normal sezonun ödülleri belli oldu. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başantrenörler, takım kaptanları, medya ve taraftarların oylarıyla sezonun MVP'sinin Fenerbahçe'nin Belçikalı basketbolcusu Emma Meesseman'ın olduğu ifade edildi. Meesseman üst üste ikinci kez bu ödüle layık görüldü.

30 yaşındaki basketbolcu bu sezon 17.7 sayı, 5.9 ribaund ve 4.7 asist ortalamasıyla mücadele etti.

Öte yandan yılın başantrenörü de Villeneuve d'Ascq LM Başantrenörü Rachid Meziane seçildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 Nis 2024 - 14:40 - Spor

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