Emma Meesseman, üst üste ikinci kez MVP seçildi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, Kadınlar Euroleague'de üst üste ikinci kez MVP seçildi.
Kadınlar Euroleague'de normal sezonun ödülleri belli oldu. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başantrenörler, takım kaptanları, medya ve taraftarların oylarıyla sezonun MVP'sinin Fenerbahçe'nin Belçikalı basketbolcusu Emma Meesseman'ın olduğu ifade edildi. Meesseman üst üste ikinci kez bu ödüle layık görüldü.
30 yaşındaki basketbolcu bu sezon 17.7 sayı, 5.9 ribaund ve 4.7 asist ortalamasıyla mücadele etti.
Öte yandan yılın başantrenörü de Villeneuve d'Ascq LM Başantrenörü Rachid Meziane seçildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.