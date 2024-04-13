Mario Melero Lopez o maçı yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü - Gaziantep FK karşılaşmasında İspanyol hakem Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün saat 16.00'da MKE Ankaragücü - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın 4. hakemi de Yiğit Arslan olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni karar aldığı yabancı VAR hakemi uygulaması ilk kez bu müsabakada gerçekleştirilecek. Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Mario Melero Lopez oturacak. AVAR'da da Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Koray Gençerler görev yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.