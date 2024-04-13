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Edirne’de Uzunköprü Tekirdağ’da Çorlu etkilenecek

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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 

Edirne’de Uzunköprü Tekirdağ’da Çorlu etkilenecek haber malatya mask
Edirne’de Uzunköprü Tekirdağ’da Çorlu etkilenecek haber malatya
Edirne’de Uzunköprü Tekirdağ’da Çorlu etkilenecek haber malatya
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 

TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:

“15 Nisan Pazartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında Uzunköprü ilçesine bağlı Malkoç, Bayramlı, Başağıl, Ömerbey, Erikli bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:    

“15 Nisan Pazartesi günü 09.00-14.00 saatleri arasında Çorlu ilçesine bağlı Merkez, Şeyhsinan bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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13 Nis 2024 - 14:06 Edirne- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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