Edirne’de Uzunköprü Tekirdağ’da Çorlu etkilenecek

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:
“15 Nisan Pazartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında Uzunköprü ilçesine bağlı Malkoç, Bayramlı, Başağıl, Ömerbey, Erikli bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:
“15 Nisan Pazartesi günü 09.00-14.00 saatleri arasında Çorlu ilçesine bağlı Merkez, Şeyhsinan bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.