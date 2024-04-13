O maçın VAR'ı Onur Özütoprak

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş - Samsunspor karşılaşmasının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Akıncık yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Murat Erdoğan olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da da Mustafa Öğretmenoğlu ve Esat Sancaktar görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı