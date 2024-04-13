Ticaret Bakanlığından açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, döviz kazandırıcı hizmet getirisi en fazla olan sektörlerden birisi olan mal ihracatının ve dış ticareti arttırmak amacıyla, lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik faaliyetlere hız kazandırıldığı vurgulandı.

Türkiye’nin lojistik ve taşımacılık sektöründe 100 milyar dolar pazar büyüklüğü ile küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 pay ve dünyada 11. sırada yer aldığı paylaşılan yazılı açıklamada, toplam hizmet ihracatı içinde yaklaşık yüzde 40 paya, 40 milyar dolarlık ihracata, sahip olup hizmet ihracatından aldığı pay her geçen yıl arttığı kaydedildi.

On İkinci Kalkınma Planında yer aldığı üzere, Lojistik Performans Endeksi sıralamasında 2028 yılındaki hedefin 25. sıraya yükselmek olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, Dünya Bankası tarafından ölçülen Lojistik Performans Endeksi sıralamasında 2018 yılında 3,15 puan ile 47. sırada yer alırken, 2023 yılında ise 3,4 puan ile 38. sıraya yükselmiştir. Hizmetler sektörünün en önemli ayaklarından birini oluşturan lojistik ve taşımacılık sektörüne yatırımlarımızdan birisi de Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının (YLDA) desteklenmesi projesidir. Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi projesi ile yalnızca bir merkezin ve unsurlarının desteklenmesinin ötesinde, tedarik zincirinin önemli bir bileşeni olan yurtdışı lojistik ağları, baştan sona bir sistem olarak ele alınmakta ve desteklenmektedir. Ticaret Bakanlığımıza 24 adet başvuru yapılmış olup, 2 adedi Amerika merkezli, 4 adedi Avrupa merkezli, toplam 6 adet projeye onay verilmiştir. Sektöre yönelik yatırımlarda 5 adet marka Markalaşma programında, 6 adet marka ise TURQUALITY programında desteklenmekte, ayrıca 2023 yılında İspanya, Almanya ve Polonya’da sektörün en önemli fuarlarına Ticaret Bakanlığımız destekleri ve firmalarımızın iştirakleri ile milli katılım organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında sektöre Ticaret Bakanlığı tarafından yaklaşık 395 milyon TL destek sağlanmış bulunmaktadır. 2023 yılında lojistik ve taşımacılık sektörümüz 40 milyar dolarlık ihracat ile ülke ekonomimize önemli bir değer sağlamıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, dünya ticaretinden daha fazla pay almak ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik daha önce hiç sağlanmamış olan yeni destek paketlerini yürürlüğe koyarak, böylece sektörde faaliyet gösteren firmalarımız ilk kez bu desteklerden faydalanmaya başlamıştır. Önümüzdeki dönemde farklı destek kalemleriyle kapsamın daha da genişletilmesi hedeflenmektedir. Sektör ihracatının artarak devam etmesi noktasında sektör paydaşları ile işbirliği içerisinde 2024 yılında da stratejik yol haritamız ve destekleme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı