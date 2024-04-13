- Bölge

Direksiyon başında bilincini kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa’da seyir halinde olan otomobilinin direksiyonunda bilincini kaybeden sürücü, 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Direksiyon başında bilincini kaybetti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa’da seyir halinde olan otomobilinin direksiyonunda bilincini kaybeden sürücü, 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Direksiyon başında bilincini kaybetti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Merinos mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Kambay 16 NGF 76 plakalı otomobili ile seyir halindeyken bilinç kaybı yaşadı. Kambay, önce Emirhan D. yönetimindeki 34 FH 3816 plakalı otomobile çarptı. Bilinci yerinde olmayan Kambay, Nurettin Ö. yönetimindeki 16 J 3885 plakalı kamyonete ve 34 GDP 912 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahaleler sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ankara Yolu Caddesi, Osmangazi, Bursa, Bursa kaza, son dakika, son dakika bursa, Son dakika kaza

13 Nis 2024 - 14:17 Bursa- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL