Veriler açıklandı! 81 il arasında Malatya 45’inci sırada!

Zekâ Testi Merkezi adlı IQ Testi uygulamalarıyla bilinen bir firma 2017 yılında, 1 milyon 214 bin 505 kişi ile yaptığı test sonuçlarına göre Türkiye’deki şehirlerin IQ ortalaması haritasını oluşturdu. Eskişehir 105.20 IQ puanıyla birinci sırada yer alırken Malatya IQ ortalaması sırasında kaçıncı oldu?

Türkiye’deki illerde 1 milyon 214 bin 505 kişi ile yapılan testlere göre illerin IQ ortalaması da belirlendi. Eskişehir 105.20 IQ puanıyla birinci sırada yer alırken onu Ankara ve İzmir takip etti. Peki Malatya’da yapılan testler nasıl sonuçlandı?

MALATYA 45’İNCİ SIRADA YER ALDI

Malatya IQ ortalaması sırasında 44 rakamını tutturamasa da 45’inci sırada yer aldı. Malatya’da 13 bin 131 kişinin katıldığı testin puan ortalaması ise 99.75 olarak açıklandı. 99.75 puanla Malatya 45’inci sırada yer aldı.

Yapılan teste göre Elazığ 98.46 puanla 59’uncu, Adıyaman 97.29 puanla 69’uncu ve Kahramanmaraş 99.28 puan ortalaması ile 51’inci sırada yer aldı.

İLK 10 ŞEHİR

Yapılan testte en yüksek IQ ortalamasına sahip 10 il şu şekilde açıklandı:

“1- Eskişehir 105.20 puan, 13 bin 656 katılım,

2- Ankara 104.91 puan, 93 bin 924 katılım,

3- İzmir 104.51 puan, 67 bin 353 katılım,

4- Muğla 104.12 puan, 11 bin 133 katılım,

5- Çanakkale 104.02 puan, 8 bin 190 katılım,

6- İstanbul 104.02 puan, 28 bin 9479 katılım,

7- Kocaeli 103.85 puan, 26 bin 235 katılım,

8- Balıkesir 103.59 puan, 16 bin 125 katılım,

9- Bursa 103.47 puan, 41 bin 625 katılım,

10- Kırklareli 103.38 puan, 4 bin 527 katılım”

SON 10 ŞEHİR

Son sıralarda yer alan 10 il ise şu şekilde açıklandı:

72- Amasya 96.88 puan, 7 bin 422 katılım,

73- Iğdır 96.69 puan, 2 bin 223 katılım,

74- Düzce 96.26 puan, 9 bin 804 katılım,

75- Ağrı 96.06 puan, 5 bin 226 katılım,

76- Bitlis 95.96 puan, 4 bin 395 katılım,

77- Kars 95.84 puan, 4 bin 962 katılım,

78- Artvin 95.36 puan, 5 bin 85 katılım,

79- Hakkâri 95.16 puan, 2 bin 187 katılım,

80- Siirt 94.52 puan, 5 bin 805 katılım,

81- Bingöl 94.19 puan, 8 bin 571 katılım”

Kaynak: Haber Merkezi