İş arayanlara güzel haber geldi LÖSEV personel alımı yapacak

İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için LÖSEV’den güzel haber geldi. İŞKUR kapsamında LÖSEV'de görev alacak olan personel alımıyla ilgili iş ilanları yayımlandı. Lösemili bireylere yardımda bulunan LÖSEV'in ihtiyaçlarına yönelik personel alımı gerçekleştirileceği liste yayınlandı. Detaylar haberimizde…
LÖSEV’de çalışmalara katkı sağlamaya yönelik İŞKUR aracılığı ile personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adaylarda bazı şartlar aranırken hangi branştan personel alınacağı da merak konusu oldu.
LÖSEV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
LÖSEV personel alımı için başvuru şartları şu şekilde belirtiliyor:
“Sözlü ve yazılı iletişim becerisi gelişmiş ve iletişimde etkili olmak
Kendini geliştirmeye yönelik özelliğe sahip olmak
İş ortamında grup çalışmasına yatkın olmak
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanabilme becerisine sahip bir birey olmak
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak
Erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamış olmaları”
PERSONEL ALINACAK BRANŞLAR
- Uygulama Destek Uzmanı,
- Güvenlik Görevlisi,
- Sosyal Danışman,
- Ön Büro Şefi,
- Temizlik Personeli
- Destek Personeli (Servis Elemanı, Bagaj Taşıyıcısı, Depo Sorumlusu)
- Sekreter
- Mali Müdür
- Bekçi
Başvuru yapmak isteyen adaylar e-devlet şifreleri ile şu link üzerinden başvuru yapabilecek:
https://www.iskur.gov.tr/
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.