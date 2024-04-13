İşverenler eleman temininde güçlük çekiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tarafından hazırlanan ve Türkiye’deki işgücü piyasasının ihtiyaçlarının hem arz hem de talep yönlü olarak zamanında ve istenilen düzeyde karşılanabilmesi amaçlayan İşgücü Piyasayı Araştırması’nı paylaştı. İşgücü, arz ve talebinin temel niteliklerinin belirlenip bunlara uygun önlemlerin zamanında alınmasını hedefleyen araştırmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek ve etkin çözümler üretebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

EN FAZLA İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞGÜCÜ İHTİYACI OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan yapılan araştırmada, 2023 yılı içerisinde 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeri ile görüşülerek işgücü ihtiyacının olduğu sektörler tespit edildi. Buna göre en fazla imalat sektöründe işgücü ihtiyacı olduğu belirlendi. İmalat sektöründe yer alan iş yerlerinin yüzde 16,6’sında eleman ihtiyacı bulunurken, aynı sektörde 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinin ise yüzde 37,3’ünde eleman ihtiyacı olduğu araştırmada yer aldı.

EN ÇOK ELEMAN ARANAN MESLEKLER

Araştırma kapsamında işverenler tarafından en fazla eleman aranan meslekler de belirlendi. En çok açık iş olan 10 meslek arasında makineci (dikiş), garson (servis elemanı), satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve şoför (yük taşıma) yer aldı. Açık iş olan mesleklerde aranan beceriler incelendiğinde yeterli mesleki ve teknik bilginin ilk sırada, iş tecrübesinin ikinci sırada olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE GENELİNDE İŞ YERLERİNİN YÜZDE 8,7’SİNDE AÇIK İŞ BULUNUYOR

Araştırmaya göre Türkiye genelinde iş yerlerinin yüzde 8,7’sinde açık iş bulunduğu, bu oranın 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 27,6’ya ulaştığı görüldü.

Kadın iş gücü tercih edilen açık işlerde ise makineci (dikiş), temizlik görevlisi, satış danışmanı, mutfak görevlisi, mantı ustası, ön muhasebeci, garson (servis elemanı), konfeksiyon işçisi, aşçı ve okul öncesi öğretmeni meslekleri ön plana çıktı.

İŞVERENLERİN YÜZDE 12,5’İ ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

2023 İş gücü Piyasası Araştırması’ndan elde edilen veriler neticesinde işverenlerin yüzde 12,5’inin eleman temininde güçlük çektiği tespit edildi. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen 10 meslek arasında makineci (dikiş), garson (servis elemanı), ahşap mobilya imalat ustası, gaz altı kaynakçısı, inşaat işçisi, satış danışmanı, tır-çekici şoförü, şoför-yük taşıma ve akaryakıt satış elemanı, çelik kaynakçısı meslekleri bulunuyor.

Eleman temininde güçlük çekilmesinin en önemli sebepleri arasında ilgili mesleklerde yeterli iş başvurusunun yapılmaması ilk sırada geliyor. Gerekli mesleki beceriye sahip eleman bulunamaması ve yeterli iş tecrübesine sahip eleman olmaması ise diğer sebepler arasında yer alıyor.

İŞVERENLERİN 1 YIL SONRA İSTİHDAM ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 5,4

Araştırma kapsamında temasa geçilen iş yerlerinde 1 yıl sonraki istihdam artış beklentisinin yüzde 5,4 oranında olduğu görüldü. En fazla istihdam artışı beklenen 10 meslek arasında garson (servis elemanı), kurye, satış danışmanı, makineci (dikiş), inşaat işçisi, ahşap mobilya imalat ustası, ark kaynakçısı, şoför-yük taşıma, konfeksiyon işçisi ve ağ teknolojileri meslekleri gösterildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı