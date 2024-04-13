Bakan Yerlikaya’dan teleferik açıklaması geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin, "Mahsur kalan 19 kabindeki 137 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. 5 kabinde 29 kişinin tahliyesine de devam edilmektedir" dedi.
Bakan Yerlikaya, Antalya’da meydana gelen teleferik kazasındaki son durum hakkında X hesabından paylaşımda bulundu. Teleferikteki mahsur kalan vatandaşların kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Mahsur kalan 19 kabindeki 137 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. 5 kabinde 29 kişinin tahliyesine de devam edilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Jandarma Genel Komutanlığına ait 3 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, bölgeye 607 arama kurtarma personeli, 8 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 113 araç, 6 ambulans ile dron görevlendirildiğini hatırlatarak, kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.