Korkutan Tablo! Tatilin ilk 7 gününde kaç kaza meydana geldi?

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Tatil dönüşü karayollarında yoğunluk meydana gelirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya alınan tedbirleri, tatilin 7’nci gününe kadar kaç denetleme yapıldığını, kaç kazanın gerçekleştiğini bildirdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTMAYA BAŞLADI

Tatil bitimine doğru trafik yoğunluğunun arttığı görülürken Yerlikaya şu uyarılara yer verdi:

“Karayollarımızda trafik yoğunluğu tekrar artmaya başladı; lütfen aşırı hız yapmayalım, araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.”

12 NİSAN CUMA GÜNÜ

Ali Yerlikaya bayram tatilinin 7’nci günü olan 12 Nisan 2024 Cuma gününde kaç kazanın meydana geldiğini şu şekilde açıkladı:

664 trafik kazası meydana geldi,

349 bin 174 araç denetlendi,

24 bin 583 araca hız ve radar işlemi,

27 bin 808 araca diğer işlemler yapıldı”

İLK 7 GÜNDE 55 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin ilk 7 günündeki kazaları, vefat edenleri ve yaralananları ise şu ifadelerle bildirdi:

“Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma)

4 bin 370 trafik kazası meydana geldi,

55 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti,

7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

AĞIR ARAÇLARA İZİN VERİLMEYECEK

Ali Yerlikaya yapmış olduğu açıklamada 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar Ankara ve İstanbul’a ağır araçların girişine izin verilmeyeceğini hatırlatarak,

“Bakanlığımız tarafından yayımlanan Trafik Tedbirleri’ne ilişkin genelge uyarınca bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar Ankara ve İstanbul’a girişlerine izin verilmeyeceği duyurulmuştu. Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergâhlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir”

ibarelerine yer verdi.