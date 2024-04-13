13 Nis 2024 - 13:18- Gündem G:

Kurtarma çalışmalarına Milli Savunma Bakanlığı eli uzandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'dan havalanan AS-532 Couger tipi helikopterin, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara destek sağlamaya devam ettiğini duyurdu.

Kurtarma çalışmalarına Milli Savunma Bakanlığı eli uzandı mask
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'dan havalanan AS-532 Couger tipi helikopterin, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara destek sağlamaya devam ettiğini duyurdu.

Kurtarma çalışmalarına Milli Savunma Bakanlığı eli uzandı

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan görevlendirilen AS-532 Couger tipi helikopter, Antalya’daki teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 Nis 2024 - 13:18 Antalya- Gündem

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