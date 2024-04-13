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Sydney’de alışveriş merkezine saldırı

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Avusturalya’nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 5 kişinin öldüğü açıklandı.

Sydney’de alışveriş merkezine saldırı mask
Sydney’de alışveriş merkezine saldırı
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Avusturalya’nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıdda 5 kişinin öldüğü açıklandı.

Sydney’de alışveriş merkezine saldırı

Avusturalya’nın Sydney kentinde Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Yeni Güney Galler polisi, elindeki bıçakla etrafına saldıran erkek saldırganın 9 kişiyi yaraladığını açıkladı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu bildiren polis olayda biri küçük çocuk 5 kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırganın da olay yerinde polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklanırken saldırganın, saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sydney’de alışveriş merkezine saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 Nis 2024 - 12:24 - Dünya

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