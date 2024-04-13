Sydney’de alışveriş merkezine saldırı

Avusturalya’nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıdda 5 kişinin öldüğü açıklandı.
Avusturalya’nın Sydney kentinde Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Yeni Güney Galler polisi, elindeki bıçakla etrafına saldıran erkek saldırganın 9 kişiyi yaraladığını açıkladı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu bildiren polis olayda biri küçük çocuk 5 kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırganın da olay yerinde polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklanırken saldırganın, saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.