Hatay’ın Altınözü Antakya Arsuz ilçeleri dikkat

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (Toroslar EDAŞ) tarafından Hatay’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“15 Nisan Pazartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında Altınözü ilçesine bağlı Sofular 34, Sofular 117, Sofular 10, Sofular 9, Antakya Yayladağ Yolu, Sofular 25, Sofular 15, Batız, Köyiçi, Sofular 3, Yamaç, Yelenken, Ağgöl, Modernevler, Sofular 13, Havuzlar, Harmanlar, Sofular 4, Telli Tepe, Kurtuluş, Sofular 12, Eski Köy, Türkmenoğlu, Sofular 23, Ağgöl 1, Esentepe, Esenler, Sofular-Kamberli Çevre Yolu, Bozyazı, Alakent 26, Alakent 33, Alakent 27, Alakent 24, Alakent 20, Alakent 30, Alakent 21, Alakent 15, Alakent 25, Alakent bölgelerine,
15 Nisan Pazartesi günü 09.00-15.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Antakya Reyhanlı 1, Merkez 1, Üzümdalı 15, Kale, Antakya-Reyhanlı, Şeyh Hasan Yolu, Eski Hasanlı Yolu 1, Eski Hasanlı Yolu bölgelerine,
15 Nisan Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Arsuz ilçesine bağlı Güleryüz 4, 899., 2543., 2510., Ufuk Sitesi, 884., 2532., Kara 3, 1735., 2531., 2530., 1712., 1748., 2516., Güleryüz, Ahmet Yıldırım 1, Ceza Ve Tutukevi, 2508., 2512., Kara 6, 901., Fatih Sultan Mehmet, 905., Akkent Sitesi, 934.-, 881., 1709., 1707., 2509., Kara 15, Kara 32, Kara 9, 1721., 1737., Kara 13, Kara 33, 2535., 10042., 1701., 2503., 2511., 945., Eser Yalı Evler, 2515. bölgelerine,
15 Nisan Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Arsuz ilçesine bağlı Arpaderesi 17, Kara 25, Kara 16, 1720., Arpaderesi 2, 1711., 1722., Kara 5, 2552., Kara 27, Ahmet Yıldırım, Kara 24, Akgün 11, İskenderun Arsuz Yolu, Kara 1, Kara 36, Kara 22, Kara 11, 1704., 1731., 5000 Evler Sitesi, Alev Sitesi, Kara 19, Cennet Kent bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.