Urfa’da Akçakale Birecik Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:
“Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Çokalan, Büyüktaş, Adnan Menderes, Ekinyazı, Acıkuyu, Aslanlı, Aşağıderen, Zenginova, Kepezli, Keçili, Yazlıca, Güneren, Düzce, Alıncık, Gülveren, Arıcan, Şahinsoylu, Kayalık, Şefkat, Kelebek, Tuzluca, Yukarı Çukurca, Çukurca, Akdiken, Çömlekçi, Menzil, Aksahrınç, Mavitaş, Cevher, Büyüktaş, Ayyıldız, Osmanlı, Zorlu, Öncül, Aydüştü, Soylu, Çaltılı, Bilgili, Gögeç, Taylıca, Meydankapı bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Altılı, Aslankuyusu, Yenidoğan, Küçük Ekinli, Emekli, Kütüklü, Birelismet, Kayaca, 15 Temmuz, Algılı, Aralı, Tatlıca, Bilece, Uğurhan, Gündaş, Şanlı, İncedere, Erdemler, Donandı, Sakça, Vize, Büyücek, Aşağıderen, Büyüknaneli, Yukarıderen, Aydınlı, Alatlar, Çakırlar, Ayranlı, İkizce, Gülveren, Hacıekber, Arıcan, Bolatlar, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Şehitnusretbey, Sınırgören, Mil, Köseören, Edebey bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Onortak, Aşağıbeydaş, Sevimli, Yediyol, Dorumali, Geçittepe, Yukarıbeydaş, Aşağıçinpolat, Kurudere, Ortaören, Nusretiye, Yeşerti, Uğurtaş, Ceylanlı, Adnan Menderes, Fişenge, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce, Büyükağacı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Güzelyurt, Diktepe, Mengelli, Aşağı Karkutlu, Güvenir, Aşağı Fatmacık, Orta Fatmacık, Güzelyurt, Kömağıl, Kurucahöyük, Düzlüce, Arslanlı, Divriği, Yaylacık, Han bölgelerine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Akmağara bölgesine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Akbulut, Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Bahçelievler, Selahaddin Eyyübi bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali, Bakırtaş, Beşat, Tuzluca, Yaşar, Batıkent, Kadıkendi, Hacıbayram, Onikiler, Şıh Maksut, Uğraklı, Koruklu, Baykuş, Yukarıbeydaş, Üzerlik, Şahinalan, Özlü, Gözeller, Küçükdüzlük, Güngören, Olgunlar, Büyükdüzlük, Selman, Banarlı, Alacalı, Aydüştü, Aydınlar, Bozceylan, Hazreti İmambakır, Selalmaz, Meydankapı, Yakacık, Sehrince, Yukarıyarımca, Huzurlu, Sütlüce, Kırmıtlı, Kabataş, Çağbaşı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Balkır, Tekneli, Yardımlı, Yayvandoruk, Şükürali, Yolgider, Çolpan, Kuruyer, Minare, Eskiharran, Bellitaş, Avlak, Ağcıl, Savacık, Tantana, Çatalhurma, Kılıçlı, Doruç, Aslankuyusu, Küçükminare, Aşağıyakınyol, Büyüktürbe, Çepkenli, Bozyazı, Arın, Göktaş, Parapara, Tahılalan, Aşağıyarımca, Ahmetkara, Dayanıklı, Tozluca, Yünlüce, Tekdal, Aşağı Yeşilova, Selahaddin Eyyubi, Yukarıyakınyol, Yaygılı, Giyimli, Öncüler, Buğdaytepe, Varlıalan, Kökenli, Toytepe, Bükdere, Gürgelen, Balkat, Algılı, Diriliş, Çiftçiler, Miyanlı, Yeşilova, Buldum, Bulgurlu bölgelerine,
Yarın 10.00-12.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Bozceylan, Aşağıyakınyol, Aşağı Yeşilova, Yukarıyakınyol, Avlak, Aydüştü, Aydınlar, Selalmaz, Meydankapı, Avlak, Aslankuyusu, Çepkenli, Göktaş, Yukarıyakınyol, Algılı, Bulgurlu bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Bağlar, Yeni, Ovacık, Hoşin, Gelenek, Orgız, Çat, Aşağıkülünçe, Oymaağaç, Aşağıekece, Gülaldı bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya, Ali Baba bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Eğriçay, Gaziköy, Karabahçe, Karkaşı, Aşağıkarabahçe, Böğürtlen, Eğriçay, Çevirme, Küptepe, Savucak, İleri, Doğukent, Eskihan, Karacadağ, Avurtepe, Kavaklıdere, Çağa, Kulaksız, Göğerçin, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Aşlıca, Güllice, Gedik, Bardakçı, Taşhan, Keçikıran, Sumaklı, Örgülü, Fırın, Güney Karabahçe, Şekerli, Çatlı, Oluklu, Oyman, Yeleken, Siverek, Deliktaş, Salor, Batı, Keçiburcu, Sabancı, Karakeçi, Sarıören, Keş, Ortanca bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Hacılı, Eskiören, Köseveli, Ezgil, Bellik, Yeğen, Ürkütlü, Yanaloba, Ağırtaş, Yurtçiçeği, Yağışlı, Kalkanlı, Bilge, Dumlukuyu, Kızılhüyük, Çomak, Aşağıkarıncalı, Dinlence, Cumhuriyet, Ölçektepe, Zeyrek, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Saygın, Dağören, Kaplanköy, Olukyanı, Yolbilir, Yenişehir, Yazıköy, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyükağacı, Büyüksergen, Hüyükyanı, Bozyokuş, Eskice, Uludüz, Boztepe, Büyükziyaret bölgelerine,
Yarın 09.00-13.20 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu, Anıt, Başköy, Elgün, Değim, Büyükçavuş, Karataş, Özal, Güzlek, Yarpuz, Reyhanlı, Nergizli, Yaban, Bakımlı, İncirli, Bozca, Karakuzu, Mehmetçik, Türkeli, Dedeköy, Taşyaka, Dinçkök, Eser, Karınca, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kervansarayı, Kumçeşme, Demirci, Dinçer, Ballıca, Gözler bölgelerine,
Yarın 09.00-13.20 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Güleryüz, Aşağıtınaz, Büyükgörümlü, Anıt, Nergizli, Yaban, Bakımlı, İncirli, Bozca, Karakuzu, Mehmetçik, Türkeli, Yukarıbağ, Dedeköy, Taşyaka, Dinçkök, Eser, Büyükçavuş bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.