Dikkat! Mardin’de 3 Şırnak’ta 4 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 09.00-13.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir, Ofis, İstasyon, Avcılar, Acar, Nur, 13 Mart bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Bağlar, Seyitler bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Ovabaşı, Çatalyurt bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Dağdibi bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Çukurca bölgesine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Turgut Özal, Tekeköy bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Aşağıkonak, Yukarıkonak, Girikova, Düzova, Hendekköy, Yuvalı, Camili, Şah bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.