Yer Bilimci o fayı işaret etti! 5.8’lik gerilim barındırıyor Sürgü Pütürge ve Antakya faylarında durum ne?

Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli son yaşanan depremlerin ardından bazı açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki faylar hakkında bazı bilgilendirmelerde bulunan İçelli Sürgü, Pütürge, Antakya faylarındaki görüşlerini paylaştı. Yaşanan artçı depremler hakkında bazı bilgilendirmelerde bulunan İçelli Pütürge Fayının deprem üretebileceğini söyledi.

Bazı bölgelerde artçı depremlerin devam edeceğini bildiren Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli Pütürge Segmenti ile ilgili, “5.5 ile 5.8 civarı depremleri üretebilecek gerilimi barındırmaktadır” dedi.

SÜRGÜ VE PÜTÜRGE SEGMENTLERİ

Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli Sürgü Fayında 6 büyüklüğünün üzerinde bir deprem beklemediğini, Pütürge Segmentinin ise 5.8 büyüklüğüne kadar deprem üretebilecek gerilimi barındırdığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Sürgü Fayında enerjinin büyük kısmı 1986'da atılmıştı. 6 Şubat 2023 öğle saatinde Çardak Fayında olan depremin enerji transferi yine bu fayın üzerine enerji bindirmiş olsa da yine 6.0 büyüklüğünün üzerinde bir deprem üretebileceği düşünmüyorum. Pütürge Segmenti ise yine 5,5-5,8 civarı depremleri üretebilecek gerilimi barındırmaktadır.”

HATAY ANTAKYA FAYI

Antakya’da ise artçı depremlerin gelebileceğini söyleyen İçelli, “Hatay'da ise 5.5 civarı depremlere hazır olmamız gerekli. 6 Şubat 2023’te yırtılan Amanos ve 20 Şubat 2023’te tetiklenerek atım yapan Antakya Fay Zonunda artçı depremler kesinlikle gelecek” açıklamalarında bulundu.