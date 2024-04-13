Batman ve Tunceli bu habere dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

DEDAŞ Batman’ın ve Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Kayadibi(Örenağıl), Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra, Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Yürekli, Çalışırlar, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Kınalı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Ahkar Mezra, Çayırlı, Dörtbölük, Erikli, Altındere, Dikmetaş, Turnalı, Taşburun, Yuvalar, Kilis, Çınarlı, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Keçeli, Kurt, Yukarı Ergünü(Ergünü), Hazzank, Hopir Mezra, Gortir Mezra, Üçevler, Hılınsur, Yukarı Ergünü(Kayadüzü), Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Girasur, Pivank, Pıjunik bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Yamaçlı bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Arıca bölgelerine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Cumhuriyet, Deveboynu, Değirmenüstü, Yontukyazı, Üçkuyular, Yarımtaş, Yenipınar bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeniköy, Ünlüce, Yenişehir, Yenimahalle, Seyrantepe, Segirkan, Bahçelievler, Pınarbaşı, Huzur bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Batman’ın ve Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Batman Köyü, Atlantı Köyü, Taht Köyü, Akyünlü Köyü, Köklüce Köyü, Kalaycı Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.