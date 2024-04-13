Elâzığ ve Bingöl için uyarı yapıldı

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“15 Nisan Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sürsürü Mahallesi, Olgunlar Mahallesi, Aksaray Mahallesi bölgelerine,

15 Nisan Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı bölgelerine,

15 Nisan Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Akdüven Köyü, Yaşaroğlu Köyü, Koyunuşağı Köyü, Ataçınar Köyü Kepur Mezra, Güleç Köyü, Tepe Mahallesi, Kırkpınar Mahallesi, Ağamezrası Köyü, Tekardıç Köyü, Karapınar Köyü, Demirdelen Köyü, Hamzalı Köyü, Çamardı Köyü, Kızılca Köyü, Çayırgülü Köyü Çayırlık Mezra, Çayırgülü Köyü, Yalıntaş Köyü, Yalıntaş Köyü Sarı Ceviz Mezra, Üçbudak Köyü, Yoğunağaç Köyü Çukurca Mezra, Yoğunağaç Köyü, Balcalı Köyü Değirmendüzü Mezra bölgelerine,

15 Nisan Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Balcalı Köyü, Akarbaşı Köyü, Akarbaşı Köyü Elif Mezra, Pamuklu Köyü Orta Mevkii, Pamuklu Köyü Gordan Mevkii, Paşayaylası Köyü, Koçyiğitler Köyü Ürünlü Mezra, Akçiçek Köyü, Kulubaba Mahallesi, Ağamezrası Köyü Şahhüseyin Mezra, Akçiçek Köyü Süleyman Çiftliği Mezra, Pamuklu Köyü Pembelik Mevkii, Akkuş Köyü, Akarbaşı Köyü Koç Mezra, Akarbaşı Köyü İlbey Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“15 Nisan Pazartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kurudere Köyü, Aşağıköy Köyü, Sütgölü Köyü Şeref Mevkii, Dügernan Köyü, Çiriş Köyü, Ortaköy Köyü, Şabanköy Köyü, Yelesen Köyü bölgelerine,

15 Nisan Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Yoldaşan Mahallesi, Ardıçdibi Köyü Sağan Mezra, Dereköy Köyü Merkez Mevkii, Çaytepe Köyü Söğütlü Mevkii, Dilektaşı Köyü Merkez Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Ardıçdibi Köyü Merkez Mevkii, Sürekli Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Koyuncuk Mevkii, Keklikdere Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,

15 Nisan Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Meşedalı Köyü, Dereköy Köyü Aşağıbiçer Mezra, Ardıçdibi Köyü Aliçapan Mezra, Gözütok Köyü Merkez Mevkii, Gözütok Köyü Küpeli Mezra, Yiğitbaşı Köyü, Yağızca Köyü Merkez Mevkii, Yağızca Köyü Oğlaktepe Mevkii, Yağızca Köyü Güreşli Mevkii, Yağızca Köyü İkizler Mevkii, Yenişehir Mahallesi, Gözütok Köyü Mala Mevkii, Yeniyazı Köyü Yüceler Mezra, Bozkanat Köyü bölgelerine,

15 Nisan Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Çanakçı Köyü Kılıçlı Mezra, Çanakçı Köyü Merkez Mevkii, Çanakçı Köyü Özlüce Mezra, Ardıçtepe Köyü, Keklikdere Köyü Onbaşı Mevkii, Keklikdere Köyü Domluca Mevkii, Kepçeli Köyü Merkez Mevkii, Bayırlı Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Şaban Mevkii, Balgöze Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Alatlı Mezra, Geyikdere Köyü Erdoğdu Mezra, Dilektaşı Köyü Bindallı Mezra, Dilektaşı Köyü Güngörmez Mezra, Koçsırtı Köyü Özyurt, Koçsırtı Köyü Merkez Mevkii, Koçsırtı Köyü Otluca Mevkii, Çanakçı Köyü Kılıçlı Yayla Yayla Evleri, Binekli Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,

15 Nisan Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Dilektaşı Köyü Görsü Mezra, Dilektaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Yenisu Köyü, Koçsırtı Köyü Gözlüce Mevkii, Doğanevler Köyü, Elmagünü Köyü Aydıncık Mezra, Elmagünü Köyü Merkez Mevkii, Sarmakaya Köyü Merkez Mevkii, Pınaraltı Köyü Merkez Mevkii, Kepçeli Köyü Kuruca Mevkii bölgelerine,

15 Nisan Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Bayırlı Köyü Alancık Mezra, Bayırlı Köyü Güvercinli Mezra, Koçsırtı Köyü Küçük Mezra, Koçsırtı Köyü Yumurtali Mezra, Kepçeli Köyü İmeceli Mevkii, Sarmakaya Köyü Boylu Mezra, Sarmakaya Köyü Oruçlu Mezra, Elmagünü Köyü Işıklı Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.