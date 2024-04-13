Diyarbakır’da 16 ilçe etkilenecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Batıçanakçı, Gömmetaş, Çiftlik, Körtepe, Kolludere bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Yukarısalat, Tepe, Alibey, Kamışlı, Kumrulu, Uğrak, Karayiğit, Karabörk, Ofköy, Seki, Yamaçköy, Babahaki, Belli, Sazlı, Akpınar, Dicle, Sanayi, Altıok, Fırat, Aralık, Göksu, Türkmenhacı, Aralık, Obalı, Köseli bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Saltepe, Ceylan, Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Çukurelma, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı, Şeyhandede, Bayat, Yaylacık, Ceylan bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Halkapınar bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Hindibaba, Karakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baturköy, Durabeyli, Kaygısız, Kırklar, Süsümlü bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Selman, Dere, Kazanlı, Oyalı, Konak bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Tepe, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Başköy, Abacılar, Kalaba, Çukurköy, Çarşı, Belen, Zirve, Merkez, Dereli, Kuyular, Merkez, Veziri bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Karaburçak, Kaldırım, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Kırkkoyun, Ortaören, Sakallı, Yiğityolu bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Kırmataş, Arkbaşı, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Kokulupınar, Tepecik, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Eryolu bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeşilköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Saydamlı, Akçabudak, Bayırlı, Muradiye, Hedik, Yalımlı, Ulucak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yeniköy, Akçeltik, Yeşilköy, Yüksek, İncesu, Bahçe, Eskiocak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Kuşburnu, Esenbağ, Kartaltepe, Hacıosman, Bahçecik, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Hızır İlyas, Gölpınar,, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Dökmetaş, Üçkuyu, Talaytepe, Üçkuyu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.