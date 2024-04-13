Kahramanmaraş ve Kayseri yarın bu saatlere dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Yukarı Kuyumcular Mahallesi’nde bulunan elektrik üretim tesisleri bölgesine, Çakallı Çullu, Çakallı Hasanağa Mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Yukarı Kuyumcular Mahallesi’nde bulunan elektrik üretim tesisleri bölgesine, Çakallı Çullu, Çakallı Hasanağa Mahallelerine,

15 Nisan 2024 Pazartesi 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi Kandıl ve Tömek Mevkii’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı ÇÖREKDERE Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında İNCESU ilçesine bağlı SUBAŞI Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında SARIOĞLAN ilçesine bağlı KARAÖZÜ Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.