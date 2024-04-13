- Sağlık

13 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 13 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 13 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

13 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler haber malatya mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 13 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 13 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

13 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Başak Eczanesi

Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı

24 saat açık

Derman Eczanesi

Sivas Caddesi, Zafer Benzinlik yanı No:40, Battalgazi

24 saat açık

Gürsoy Eczanesi

Malatya Park AVM İnönü Mahallesi, Çevre Sokak, 4/Z6

24 saat açık

Melike Eczanesi

Fahri Kayahan Bulvarı, Çarşı Market karşısı, Migros yanı

24 saat açık

Arı Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Göçmen hastanesi karşısı

24 saat açık”

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13 Nis 2024 - 10:08 Malatya- Sağlık

Mahreç  Besime Güner

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