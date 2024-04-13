13 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 13 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 13 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
13 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Başak Eczanesi
Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı
24 saat açık
Derman Eczanesi
Sivas Caddesi, Zafer Benzinlik yanı No:40, Battalgazi
24 saat açık
Gürsoy Eczanesi
Malatya Park AVM İnönü Mahallesi, Çevre Sokak, 4/Z6
24 saat açık
Melike Eczanesi
Fahri Kayahan Bulvarı, Çarşı Market karşısı, Migros yanı
24 saat açık
Arı Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Göçmen hastanesi karşısı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.