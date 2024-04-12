70 yıllık televizyon ve radyo müşterilerin ilgisi çekiyor

Caner Şahin, antikalara olan ilgisini ve işletmesini çoğunlukla bu tür eşyalarla süslediğini ifade etti. Şahin, geleneksel esnaf kültürünü yaşatarak nostaljik eşyalara olan tutkusunu dile getirdi. İşletme sahibi Caner Şahin, yıllardır esnaflık yaptığını ve nostaljiye olan tutkusunu her zaman koruduğunu vurguladı. Antika eşyaların sağlamlığı ve güvenilirliği nedeniyle onlara değer verdiğini belirten Şahin, işletmesinde bulunan 70 yıllık televizyon ve radyonun halen çalışır durumda olduğunu ve müşterilerin bu özellikleriyle ilgisini çektiğini dile getirdi. Mezatlara katılmadığını ancak nostaljik eşyaların tarih ve geçmişle bağlantısını korumayı sevdiğini söyleyen Şahin, dede ve babalarımızla izlenen ve dinlenen radyo ve televizyonları orijinal halleriyle saklamayı amaçladığını ifade etti.

İşletme sahibi Caner Şahin, “Ben yıllardır burada esnaflık yapmaktayım. Nostaljiye ilgim her zaman vardı. Eski eşyaların daha sağlam daha güvenli olduğu için onları daha ilerilere taşıyabilmek için elimden geleni yapıyorum. Şu an eskiden olduğu gibi televizyonumuz gittiği zaman bir tokatla işini hallediyorum. Radyoyu da bazen böyle kanalını değiştirirken vurarak yine çalışabiliyor. Bir ses gidiyor, bir çalışıyor işte. İkisi de aynı. Mezatlara falan katılmıyorum ama bu tür nostaljik olan tarihe, geçmişe yönelik dedelerimizle, babalarımızla izlediğimiz, dinlediğimiz radyo ve televizyonları tabii elde tutmayı seviyorum. Bunları elimden geldiğince, orijinal olanlarına denk geldikçe tabii alıp bir yerde barındırmayı istiyorum. Genelde işletmeme gelen yerli olsun yabancı olsun tüm müşteriler mutlaka dönüp bakıyor. Özellikle radyo ve televizyon 'hala çalışıyor mu' diye soruyorlar” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı