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Yağmur kazaya neden oldu

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Batman’da etkili olan yağış kazaya neden oldu.

Yağmur kazaya neden oldu mask
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Edinilen bilgilere göre, Batman’dan Diyarbakır istikametine gitmekte olan 07 AYN 762 plakalı  otomobil, kaza yaptı.

Yağmur kazaya neden oldu

Bismil yakınlarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir süre sürüklendikten sonra refüjdeki bariyerlere çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Nis 2024 - 23:17 Batman- Bölge

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