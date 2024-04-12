Amasra'da tarihi kalabalık

Fatih Sultan Mehmed Han'ın bir sefer sırasında tepeden görerek Çeşmi-Cihan (Dünyanın göz bebeği) olarak tanımladığı rivayet edilen Bartın'ın Amasra ilçesi Ramazan Bayramı'nda insanlarla doldu taştı. Eşsiz doğası, denizi, tarihi ve kültürü nedeniyle insanların bayram tatillerinde tercih ettiği ilçe bu yıl tarihi boyunca en fazla turisti ağırladı. Önceki yıllarda 3-4 günlük bayram sürecinde 40-50 bin kişinin geldiği Amasra'ya bu yıl ise sadece bir günde gelen sayısı 60 bini buldu. günlük ortalama 20 bin aracın geldiği ilçeye 3 günde ise ilçeye giren araç sayısı yaklaşık 60 bini buldu. İlçeye gelen ziyaretçi sayısı ise 3 günde 200 bin kişiyi aştı.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Osman Arslan, bu yıl beklenenin çok üstünde turistin ilçeye geldiğini belirterek, hazırlıkların bayram tamamlanması nedeniyle hiç bir sorun yaşamadan bayram yoğunluğunu atlattıklarını ifade etti.

Kilometrelerce süren araç kuyruğu nedeniyle ilçeye girmeye zorlanan turistler ise kalabalığa rağmen Amasra'nın eşsiz güzelliklerini yakından görerek, denizin, güneşin ve doğanın tadını çıkardı. Sık sık fotoğraf çekilen turistler ise kalabalık ve ilçe girişindeki araç kuyruğuna rağmen Amasra'ya gelmekten mutlu olduklarını ve keyifli anlar geçirdiklerini ifade etti.

Öte yandan ilçeye ziyaretçi akının hafta sonunda da devam etmesi, 5 günlük süreçte ise toplamda ağırlanan misafir sayısının 250 bini bulması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı