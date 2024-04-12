Fenerbahçe, üst üste 3. kez finalde

Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Euroleague yarı finalinde Türk temsilcileri Fenerbahçe ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. ING Kadınlar Süper Ligi Play-off final serisinde de oynayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Fenerbahçe oldu. Çekişmeli geçen müsabakada sarı-lacivertliler maç boyu skor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 89-80 üstün ayrıldı.
Yarı finalin diğer maçında Villeneuve, USK Praha’yı 84-78’lik skorla mağlup ederek final biletini alan taraf oldu.
Geçtiğimiz sezon Çekya’da yer alan Kralovka Arena’da Fenerbahçe, ÇBK Mersin’i 99-60’lık skorla yenerek şampiyonluğa uzanan taraf olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2022 yılında ise ev sahipliği yaptığı Euroleague Final-Four’da finale çıkarken Macar rakibi Sopron’a kaybetmişti.
Fenerbahçe, bugün alınan final biletiyle birlikte bu organizasyonda üst üste 3 sezon bu başarıya imza attı.
Sarı-lacivertliler, 14 Nisan Pazar günü Fransız ekibi Villeneuve d’Asvq LM ile şampiyonluk için parkeye çıkacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.