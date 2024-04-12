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Teleferik kazasında 18 kişi tahliye edildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin, "Çalışmalara destek vermek üzere Ankara, Erzurum, Bursa ve Afyon illerimizden toplam 80 profesyonel dağcı ekibi, 4 helikopter ve 1 askeri kargo uçağı bölgeye görevlendirilmiştir. Toplam 18 vatandaşımız tahliye edilmiş olup kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.

Teleferik kazasında 18 kişi tahliye edildi mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin, "Çalışmalara destek vermek üzere Ankara, Erzurum, Bursa ve Afyon illerimizden toplam 80 profesyonel dağcı ekibi, 4 helikopter ve 1 askeri kargo uçağı bölgeye görevlendirilmiştir. Toplam 18 vatandaşımız tahliye edilmiş olup kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.

Teleferik kazasında 18 kişi tahliye edildi

AFAD tarafından Antalya'nın Tünektepe mevkiinde bulunan teleferik vagonu kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Olay sonrası bir vatandaşın hayatı kaybettiği ve 7 vatandaşın ise yaralı olduğu ifade edildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve STK ekiplerimizden; 150 personel, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ile aralıksız devam etmektedir. Çalışmalara destek vermek üzere Ankara, Erzurum, Bursa ve Afyon illerimizden toplam 80 profesyonel dağcı ekibi, 4 helikopter ve 1 askeri kargo uçağı bölgeye görevlendirilmiştir. Toplam 18 vatandaşımız tahliye edilmiş olup kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Nis 2024 - 22:55 Antalya- Gündem

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