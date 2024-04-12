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Akın akın dönüyorlar

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Ramazan Bayramı tatilinin 7. gününde tatilcilerin Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yolculuğu başladı.

Akın akın dönüyorlar mask
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Ramazan Bayramı tatilinin 7. gününde tatilcilerin Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yolculuğu başladı.

Trakya'ya gelen tatilciler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 7. gününde dönüş yolculuğuna başladı. Son günün yoğunluğuna kalmak istemeyen tatilcilerin akşam saatlerinde dönüş yolculuğuna başlaması ile Malkara, Süleymanpaşa, Çorlu ve oradan da İstanbul'a bağlanan yollarda yoğunluk yaşandı.

Akın akın dönüyorlar

Gece saatlerine kadar süren yoğunlukta dönüş güzergahı üzerinde bulunan ışıklı kavşaklarda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Birimleri de yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı.

Düne kadar İstanbul'dan Tekirdağ istikametine doğru yoğun olan yollarda bu sefer ibre tersine dönerek Tekirdağ'dan İstanbul istikametine doğru yoğunluk yaşanıyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Nis 2024 - 22:53 - Gündem

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