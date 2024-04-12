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Malatya’da hareketli saatler! Bu defa adres Taştepe

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Malatya’da bıçakla kendini eve kapatan boşanma aşamasındaki eski polis memuru, polisi alarma geçirdi. Bıçakla kendine zarar veren eski polis, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası ikna edildi.

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Malatya’da hareketli saatler! Bu defa adres Taştepe malatya haber
Malatya’da hareketli saatler! Bu defa adres Taştepe malatya haber
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Malatya’da bıçakla kendini eve kapatan boşanma aşamasındaki eski polis memuru, polisi alarma geçirdi. Bıçakla kendine zarar veren eski polis, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası ikna edildi.

Malatya’da hareketli saatler! Bu defa adres Taştepe

Olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Dönence Sokak'ta ikamet eden ve bir süre önce meslekte ihraç edildiği öğrenilen bir çocuk babası eski polis memuru M.M., eşinin ayrılma kararına tepki göstererek kendini eve kapattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler M.M.’nin kapıyı açması için uzun uzun dil döktü. Bıçakla kendini yaralayan M.M., yaklaşık 1 saat süren görüşmeler sonrası eşinin ikamete getirilmesi şartıyla kapıyı açtı.

Malatya’da hareketli saatler! Bu defa adres Taştepe

Evinde eşiyle bir süre görüştürülen M.M. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerin müdahalesi sonrası ambulansa alınarak önce Battalgazi Devlet Hastanesi’ne daha sonra ise polis merkezine götürüldü

Malatya’da hareketli saatler! Bu defa adres Taştepe
 
Malatya’da hareketli saatler! Bu defa adres Taştepe
 
Malatya’da hareketli saatler! Bu defa adres Taştepe
 
Malatya’da hareketli saatler! Bu defa adres Taştepe
 
Malatya’da hareketli saatler! Bu defa adres Taştepe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Nis 2024 - 22:42 Malatya- Asayiş

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