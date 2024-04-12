Malatya'da korkutan kaza! Otomobil takla attı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Seyit K. idaresindeki 44 LH 599 plakalı otomobil, Karanlıkdere köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Seyit K. ile birlikte yolcu olarak bulunan Emine K., Yakup K. ve İkra K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.