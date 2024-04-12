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Malatya'da korkutan kaza! Otomobil takla attı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da korkutan kaza! Otomobil takla attı malatya haber mask
Malatya'da korkutan kaza! Otomobil takla attı malatya haber
Malatya'da korkutan kaza! Otomobil takla attı malatya haber
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da korkutan kaza! Otomobil takla attı

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Seyit K. idaresindeki 44 LH 599 plakalı otomobil, Karanlıkdere köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Seyit K. ile birlikte yolcu olarak bulunan Emine K., Yakup K. ve İkra K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'da korkutan kaza! Otomobil takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Nis 2024 - 22:38 Malatya- Asayiş

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