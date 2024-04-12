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Doğanşehir'de acı veda! Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Jandarma Çavuş Sebahattin Güneş, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Doğanşehir'de acı veda! Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı mask
Doğanşehir'de acı veda! Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Doğanşehir'de acı veda! Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Jandarma Çavuş Sebahattin Güneş, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Doğanşehir'de acı veda! Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Güneş (43), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından Güneş'in naaşı memleketi Malatya’ya gönderildi.

Doğanşehir'de acı veda! Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Doğanşehir ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'ne getirilen Güneş’in cenazesi Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Jandarma Yarbay Ahmet Zafer Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kırcaer, Siyasi ve STK Başkanları ile vatandaşlar katıldığı törenin ardından Söğüt Mezarlığına defnedildi.

Doğanşehir'de acı veda! Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Nis 2024 - 22:29 Malatya- Gündem

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