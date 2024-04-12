Doğanşehir'de acı veda! Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Jandarma Çavuş Sebahattin Güneş, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Güneş (43), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından Güneş'in naaşı memleketi Malatya’ya gönderildi.
Doğanşehir ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'ne getirilen Güneş’in cenazesi Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Jandarma Yarbay Ahmet Zafer Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kırcaer, Siyasi ve STK Başkanları ile vatandaşlar katıldığı törenin ardından Söğüt Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.