Malatya gün boyu sallandı! Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Malatya’da ve deprem bölgesinde sık sık deprem meydana gelirken Türkiye’de oluşan son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:
“Bugün saat 19.17’de, yerin 10.15 kilometre derinliğinde, 3.0 büyüklüğünde Malatya Battalgazi’de,
Bugün saat 19.12’de, yerin 10.51 kilometre derinliğinde, 1.5 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,
Bugün saat 16.23’te, yerin 7.04 kilometre derinliğinde, 1.5 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,
Bugün saat 16.14’te, yerin 13.9 kilometre derinliğinde, 2.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Andırın’da,
Bugün saat 15.37’de, yerin 8.26 kilometre derinliğinde, 2.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Afşin’de,
Bugün saat 15.03’te, yerin 10.53 kilometre derinliğinde, 2.0 büyüklüğünde Adana Saimbeyli’de,
Bugün saat 14.47’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 3.4 büyüklüğünde Hatay Antakya’da,
Bugün saat 14.11’de, yerin 10.75 kilometre derinliğinde, 3.0 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de,
Bugün saat 14.01’de, yerin 8.98 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Malatya Battalgazi’de,
Bugün saat 13.47’de, yerin 11.56 kilometre derinliğinde, 3.4 büyüklüğünde Malatya Battalgazi’de,
Bugün saat 13.45’te, yerin 11.79 kilometre derinliğinde, 2.6 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de,
Bugün saat 13.20’de, yerin 10 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Düzce Gölyaka’da,
Bugün saat 08.54’te, yerin 12.64 kilometre derinliğinde, 1.6 büyüklüğünde Malatya Battalgazi’de,
Bugün saat 08.45’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.9 büyüklüğünde Malatya Battalgazi’de,
Bugün saat 08.44’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 4.1 büyüklüğünde Malatya Battalgazi’de” deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.