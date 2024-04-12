O Profesör uyardı! Pütürge-Adıyaman arası deprem tehdidi mi var?

Malatya bugün saat 08.44 sularında bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem saat 08.44'te, yerin 7 kilometre derinliğinde, 4.1 büyüklüğünde Malatya Battalgazi'de meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre ise bugün saat 08.44 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak belirtildi. Verilere göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Korkutan depremin ardından uzmanlardan ardı ardına açıklamalar gelirken Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal, sosyal medya hesabı X (Eski Twitter)’te dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Önal, Adıyaman ile Malatya arasında kırılmayan bir fay olduğunu ve bu segmentin aktif oluğunu vurguladı.

Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal, görevinin uyarmak ve doğruyu söylemek olduğunu belirterek sosyal medya hesabından şu şekilde bir açıklama yaptı:

“Çelikhan (Adıyaman) Söğütlü (Pütürge) arası 2020 Sivrice ve 6 Şubat 2023 Maraş depremlerinde kırılmayan DAF segmenti çok aktif.

Benim görevim uyarmak ve doğruyu söylemek. Varsayımlarla benim işim yok”