- Gündem

O Profesör uyardı! Pütürge-Adıyaman arası deprem tehdidi mi var?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya bugün sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin ardından birçok vatandaş sosyal medya üzerinden depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulunurken uzmanlardan ardı ardına açıklamalar geldi. Dikkat çeken bir açıklama da o Profesörden geldi. Detaylar haberimizde…

O Profesör uyardı! Pütürge-Adıyaman arası deprem tehdidi mi var malatya haber mask
O Profesör uyardı! Pütürge-Adıyaman arası deprem tehdidi mi var malatya haber
O Profesör uyardı! Pütürge-Adıyaman arası deprem tehdidi mi var malatya haber
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya bugün saat 08.44 sularında bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem saat 08.44'te, yerin 7 kilometre derinliğinde, 4.1 büyüklüğünde Malatya Battalgazi'de meydana geldi.

O Profesör uyardı! Pütürge-Adıyaman arası deprem tehdidi mi var?

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre ise bugün saat 08.44 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak belirtildi. Verilere göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. 

O Profesör uyardı! Pütürge-Adıyaman arası deprem tehdidi mi var?

Korkutan depremin ardından uzmanlardan ardı ardına açıklamalar gelirken Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal, sosyal medya hesabı X (Eski Twitter)’te dikkat çeken bir açıklama yaptı.

O Profesör uyardı! Pütürge-Adıyaman arası deprem tehdidi mi var?

Önal, Adıyaman ile Malatya arasında kırılmayan bir fay olduğunu ve bu segmentin aktif oluğunu vurguladı.

O Profesör uyardı! Pütürge-Adıyaman arası deprem tehdidi mi var?

Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal, görevinin uyarmak ve doğruyu söylemek olduğunu belirterek sosyal medya hesabından şu şekilde bir açıklama yaptı:

“Çelikhan (Adıyaman) Söğütlü (Pütürge) arası 2020 Sivrice ve 6 Şubat 2023 Maraş depremlerinde kırılmayan DAF segmenti çok aktif.
Benim görevim uyarmak ve doğruyu söylemek. Varsayımlarla benim işim yok”
O Profesör uyardı! Pütürge-Adıyaman arası deprem tehdidi mi var?

# şiddetli deprem, afad malatya deprem, Busabah gazetesi, kandilli rasathanesi Son depremler, adıyaman deprem, gaziantep deprem, malatya merkez, malatya haber, kandilli rasathanesi verileri, Kandilli Rasathanesi, Son dakika deprem, malatya son dakika, malatya, kandilli rasathanesi Son dakika, Busabah malatya, sondakika, Malatya deprem, son dakika malatya haberleri, Deprem Bilimci, son dakika malatya, Şanlıurfa deprem, afad verileri, Battalgazi deprem, Pütürge deprem, malatya busabah gazetesi, Kandilli Rasathanesi deprem, Mehmet Önal, DAF, Doğu Anadolu fay hattı, son dakika v

12 Nis 2024 - 18:06 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL