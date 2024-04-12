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12 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

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“80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülhan Yılmaz’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Aslan Sokak, No:31, Battalgazi,

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Güler’in taziye adresi: Tecde Şentepe Mahallesi, No: 2, Yeşilyurt,

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Özhazar’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Kayalık Sokak, UKAB-4 Sitesi, A Blok, No:5/20, Yeşilyurt,

92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Kaya’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Filistin Caddesi, TOKİ Konutları Sitesi, ED2-8 Blok, No: 40/2, Yeşilyurt,

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nefise Öztürk’ün taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Esentepe Sokak, No:3/1, Battalgazi,

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Özözgül’ün taziye adresi: Seyran Mahallesi, Firdevs Sokak, No: 23/1, Yeşilyurt,

93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Aslan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Gözdeğmez Sokak, Esenkent Apartmanı, No: 4/11, Yeşilyurt,

47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nesrin Çelik’in taziye adresi: Fatih Mahallesi, Çamlık Caddesi, No: 42, Yeşilyurt,

91 yaşında vefat eden ve Sivas Mezarlığına defnedilen Fatma Yılmaz’ın taziye adresi: Sivas,

84 yaşında vefat eden ve Mahmutlu Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kadir Ulaş’ın taziye adresi: Mahmutlu Mahallesi, Yeşilyurt,

41 yaşında vefat eden ve Söğüt Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Sebahattin Güneş’in taziye adresi: Söğüt Mahallesi, Doğanşehir.”

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12 Nis 2024 - 18:11 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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