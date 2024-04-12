12 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülhan Yılmaz’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Aslan Sokak, No:31, Battalgazi,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Güler’in taziye adresi: Tecde Şentepe Mahallesi, No: 2, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Özhazar’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Kayalık Sokak, UKAB-4 Sitesi, A Blok, No:5/20, Yeşilyurt,
92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Kaya’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Filistin Caddesi, TOKİ Konutları Sitesi, ED2-8 Blok, No: 40/2, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nefise Öztürk’ün taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Esentepe Sokak, No:3/1, Battalgazi,
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Özözgül’ün taziye adresi: Seyran Mahallesi, Firdevs Sokak, No: 23/1, Yeşilyurt,
93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Aslan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Gözdeğmez Sokak, Esenkent Apartmanı, No: 4/11, Yeşilyurt,
47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nesrin Çelik’in taziye adresi: Fatih Mahallesi, Çamlık Caddesi, No: 42, Yeşilyurt,
91 yaşında vefat eden ve Sivas Mezarlığına defnedilen Fatma Yılmaz’ın taziye adresi: Sivas,
84 yaşında vefat eden ve Mahmutlu Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kadir Ulaş’ın taziye adresi: Mahmutlu Mahallesi, Yeşilyurt,
41 yaşında vefat eden ve Söğüt Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Sebahattin Güneş’in taziye adresi: Söğüt Mahallesi, Doğanşehir.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.