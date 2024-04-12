Esnaftan dikkat çeken yazı gülümsetti

Eskişehir'deki bir esnaf, sağlık konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla kasasının önüne ilginç bir uyarı yazısı astı.

İki Eylül Caddesi'nde bulunan işletme sahibi, müşterilerin paraları sayarken ellerini ağızlarına götürerek ıslatmalarının hijyen açısından zararlı olduğunu düşünerekbu adımı attığını belirtti. Esnaf, gelen vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını ve bu nedenle bu sorunla sık sık karşılaştıklarını belirtti. İşletme sahibi, "Elinizi dilinize vurup para saymayın" şeklindeki uyarıyı kasasına asarak müşterilerine hijyen konusunda dikkat çekmeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı