Kayseri’ye bu hafta sonu için uyarı yapıldı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

13 NİSAN KAYSERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

PINARBAŞI

09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kırkpınar, Saçayağı mahallelerine,

İNCESU

09.00 ila 17.00 saatleri arasında Subaşı Mahallesi’ne,

SARIZ

08.30 ila 17.30 saatleri arasında Çörekdere Mahallesi’ne,

14 NİSAN KAYSERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SARIZ

08.30 ila 17.30 saatleri arasında Çörekdere Mahallesi’ne,

İNCESU

09.00 ila 17.00 saatleri arasında Subaşı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.