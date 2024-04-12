Kayseri’ye bu hafta sonu için uyarı yapıldı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
13 NİSAN KAYSERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
PINARBAŞI
09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kırkpınar, Saçayağı mahallelerine,
İNCESU
09.00 ila 17.00 saatleri arasında Subaşı Mahallesi’ne,
SARIZ
08.30 ila 17.30 saatleri arasında Çörekdere Mahallesi’ne,
14 NİSAN KAYSERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SARIZ
08.30 ila 17.30 saatleri arasında Çörekdere Mahallesi’ne,
İNCESU
09.00 ila 17.00 saatleri arasında Subaşı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.