Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı yarın, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Karşıyaka ile Samsunspor mücadele edecek. Hafta Türk Telekom - Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla sona erecek. Çağdaş Bodrumspor - Tofaş maçı ise Bursa ekibinin FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Pınar Karşıyaka - Samsunspor
15.30 Büyükçekmece Basketbol - Merkezefendi Belediyesi Basket
18.00 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray
14 Nisan Pazar
13.00 A. Efes - Beşiktaş
18.00 Bursaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor
15 Nisan Pazartesi
18.00 Darüşşafaka - Aliağa Petkim Spor
20.30 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko
Çağdaş Bodrumspor - Tofaş (Ertelendi)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.