UEFA'dan Okan Buruk'a ceza

UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Sparta Prag maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turu rövanşında 22 Şubat'ta Prag'da oynanan Sparta Prag - Galatasaray karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili cezalarını resmi internet sitesinden duyurdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 2, futbolculardan Kaan Ayhan sert müdahalesi nedeniyle 1, maç ve performans analisti Serhat Doğan da yaptığı hareket sebebiyle 3 maç men cezası aldı.
Açıklamada ayrıca ev sahibi taraftarının havai fişek yakmasından dolayı Sparta Prag'a 15 bin 750 para cezası verildiği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.