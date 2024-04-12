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Fenerbahçe, pazar günü için hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, pazar günü için hazırlıklarına başladı mask
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, pazar günü için hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Olympiakos ile oynanan maça 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Nis 2024 - 16:45 - Spor

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