İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezine yeni saldırı başlattı

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin merkezinde gece saatlerinde havadan ve karadan "sürpriz operasyon" başlatıldığı duyuruldu. Gazze Şeridi'nin ortasındaki kıyı bölgesinde çok sayıda noktaya saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Filistinli yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampını hedef aldığı hava saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
CENTCOM KOMUTANI İSRAİL'DE
İsrail medyası ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla'nın İsrail'e geldiğini belirtti. Kurilla'nın, İsrail'in İran'ın beklenen misilleme saldırısına hazırlandığı dönemde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer yetkililerle görüşmesinin beklendiği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.