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Gazze’de can kaybı 33 bin 634’e yükseldi

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İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 89 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 634’a yükseldi.

Gazze’de can kaybı 33 bin 634’e yükseldi mask
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İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 89 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 634’a yükseldi.

Gazze’de can kaybı 33 bin 634’e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 89 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada Gazze Şeridi'nde 189 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 634’e, yaralı sayısının ise 76 bin 214’e yükseldiği belirtildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Nis 2024 - 16:42 - Dünya

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