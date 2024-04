Bayramlar neden eskisi gibi tat vermiyor?

Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, eski bayramları anlattı. Önemli açıklamalarda bulunan Engin, bayramların eskiden daha hareketli, samimi ve şenlik içerisinde yad edildiğini anımsattı.

“KADINLAR İMECE USULÜ ÇALIŞIRDI”

Eskiden bayramlarda her şeyin evlerde yapıldığını dile getiren Engin, “Eski bayramlarda, hazırlıklar, tatlı bir telaşla günler öncesinden başlardı. Bayrama bir hafta kala evlerimizde hissedilirdi. İkram edilecek tatlılar, pastaneden hazır alınmaz, tepsi tepsi baklavalar, börekler, yaprak sarmaları; ayranlar, şerbetler evde hazırlanırdı. Bu ikramları hazırlamak için mahallenin kadınları imece usulü çalışırdı. Son haftaya girildiğinde hazırlanan tepsiler mahalle fırınına götürülerek pişirilirdi. Bu yıl Ayşe teyze baklava yapar, Fatma Teyze burma tatlısı yapar, Hatice Teyze kadayıf, Zeynep Teyze sütlaç yapar, ama hepimizin evinde her çeşidinden bulunurdu. Evlerde bayram temizlikleri günler öncesinden başlardı. Evlerimizin zemini karabeton, döşeme tahta ya da topraktandı. Evde ne var yok bahçeye alınır, tahta fırçalarıyla silinerek eşyalar tekrar farklı bir yerleşim ile yerleştirilirdi. Halı, kilim, perdeler her şey yıkanır, bayramda mis gibi koksun diye, bütün ev havalandırılırdı” ifadelerini kullandı.

“YENİ ELBİSELER GENELLİKLE BAYRAMDA ALINIRDI”

Engin, evlerinde dikiş diken meşhur terzi ablalar, teyzeler olduğunu kaydederek, “Kız çocuklarına elbise diken terzilerin evlerinden çocuklar eksik olmazdı. Kıyafet bayrama yetişmezse ne olacak telaşı içinde olunurdu. Çiçekli, puantiyeli, fırfırlı, cicili bicili elbiseleri terziler kendileri düşünüp uydururlardı. Elbisesini alabilen çocuklar evlerine koşarak gider, coşkusunu memnuniyetini herkese göstermek isterdi. Yeni elbiseler genellikle bayramda alınırdı. Bayrama yetişmeyecek diye kaygılanılır ancak mutlaka bayram sabahına elbiseler hazır olurdu. Kaybedilen yakınlar bayramlarda unutulmaz, arefe günü ya da bayramın birinci günü bayram namazı musallada namaz kılındıktan sonra mezarları ziyaret edilerek dualar okunur, mezarların etrafı temizlenip çiçekleri sulanırdı” diye konuştu.

“PENCERELERDEN ÇOCUK SESLERİ DUYULURDU”

“Bayram sabahı erkenden sevinçle, coşkuyla kalkılır; yeni elbiseler, ayakkabılar giyilirdi” diyen Engin, şunları ifade etti:

“Erkek çocukları babalarıyla, dedeleriyle bayram namazına giderdi. Sabah erkenden kalkılmış ve hiç uyku tutmamış bile olsa hiç mızmızlanmadan gidilen bayram namazları sonrası tüm aile büyükten küçüğe sırayla bayramlaşır; hediyeler, harçlıklar verilirdi. Ardından özenle hazırlanmış kahvaltı sofrasına oturulurdu. Kahvaltıdan sonra hemen sokağa çıkılırdı. Kapı kapı bütün komşular, akrabalar, nineler, dedeler ziyaret edilir, elleri öpülür, gönülleri hoş edilirdi. Henüz apartman dairelerine taşınılmadığı için pencerelerden çocuk sesleri duyulurdu. Bütün mahalleli birbirileriyle bayramlaşırdı. El öpenler daha çoktu, yaşlıların kapısı daha fazla çalınırdı. Ziyaret edilemeyen yakınların bayramı telefonla ya da elektronik postayla değil, içine birkaç fotoğraf konulmuş kartpostallar gönderilerek kutlanırdı. Büyükler de çocuklara harçlık, şeker, mendil, çorap verirdi. Fazla harçlık veren komşu, diğer çocuklara haber verilir, o komşunun bayram boyunca kapısından çocuklar eksik olmazdı. Çocukların ceplerinin dolduğunu bilen seyyar satıcılar bile sırım gibi giyinir, sokakta horoz şekeri, macun, pamuklu şeker, kâğıt helva satardı. Mahalle bakkalından ‘Tipitip’ sakızlar alınır; laklak, çatapat, mantar, maytap, torpillerin sesleri çocukların sevinç seslerine karışırdı.

“ARTIK EV VE OKULDAKİ EĞİTİM YETMEDİ”

Komşulukların yavaş yavaş zayıflamaya başladığını söyleyen Engin, “Köylerdeki nüfus kentlere göç etmeye hız verince şehirler kalabalıklaştı. Kalabalıklaşan şehirlerde apartmanlar, kooperatif evler-binalar derken siteler yapılmaya başlandı. Bu gelişmeler karşısında toplum daha lüks bir hayat yaşayayım, daha çok kazanayım, evim, arabam olsun, eğer bunlar varsa daha iyisi olsun. Çocuklarım daha iyi okullarda okusun derken, baba daha çok çalışıyor bu yetmiyor, anne de çalışmaya başlıyor, çocukların daha iyi okullarda okuması için artık ev ve okuldaki eğitim yetmedi. Öğretmenlerden özel dersler almaya, dershanelere gitmeye başladı. Bu yoğun çalışma temposu içerisinde çalışan baba-anne eve yorgun geliyor, okuyan çocuk hakeza çok yoruluyor. Hele bir de eve televizyon girince artık yavaş-yavaş komşuluklar zayıflamaya başladı. O yabancı diziler komşuluk, akrabalık ziyaretlerinin önüne set olur. Akabinde de bilgisayar, internet, cep telefonu çıkınca insanlar evde, işte, otobüste vs. bulunduğu her yerde onunla meşgul olunca bayramı da, hasta ziyaretlerini de, komşuluk hukukunu da, taziye kültürümüzü de, şenlik içerisindeki mahalle düğünlerimizi de, komşulara vermiş olduğumuz iftar yemeklerini de, anne-baba, yakın-uzak akraba, arkadaş ziyaretlerimizi de unutur olduk” şeklinde konuştu.

“MAALESEF MESAFELİ OLMAK ZORUNDA KALDIK”

Engin, “Bir de zor bir coğrafyada yaşamanın bedeli ağır oluyor. Özellikle son yıllarda çok ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. 2020 yılı 20 Ocak Sivrice merkezli depremle yara aldık. Hemen ardından 2020 Şubatında Çin'in Wuhan kentinde başlayan Covid-19 Coronavirüs salgını tüm dünyayı sardı, ciddi ölümlere sebep olurken, birçok yakın, akraba, dost, arkadaşımız bu illetten hayatını kaybetti. Hatta tehlike saçmasın diye mezarlara kireçler döküldü ki, sepiciliğine engel olsun ve bizler yakınlarımızın taziye ziyaretine dahi gidemedik. Bu illet en çok bizim milletimizi etkiledi. Bu durum birçok önlemi beraberinde getirdi. Sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Maske takma zorunluluğu geldi ve sevdiklerimizle tokalaşmak ve sarılmakta da maalesef mesafeli olmak zorunda kaldık. Geçen yıl camilerimiz yaklaşık 3 ay kapatıldı. Cuma ve bayram namazını kılamadık. Vakit ve teravih namazlarımızı evde kılmak zorunda kaldık. Çarşı, alış-veriş ve esnaf ziyaretlerini terk etmek durumunda kaldık” söyleminde bulundu.

“İKİ YIL TERAVİHLERİMİZİ CAMİLERDE KILAMADIK”

“Sokağa çıkma kısıtlamaları ile internetten alış-veriş yapmaya başladık” diyen Engin, “Kendi esnafımızı, tüccarımızı, bakkalımızı terk etmek durumunda kaldık. İki yıl teravihlerimizi camilerde kılamadık. Kardeş, akraba, komşu ve dostlarımıza ikramda bulunamadık. İftarda bir araya gelemedik. Acı üstüne acı daha büyüğü 06 Şubat 2023’te geldi. Birçok ilimizi yok edercesine şiddetle sarsılan bir depremle sarsıldık. Resmi rakamlarla 53 binden fazla yakınımız, vatandaşımız vefat etti. Yüzbinlerce yaralı, milyonlarca kişi eşini, çocuklarını, anne-babasını, kardeşlerini kaybetti. Evler, işyerleri, kurumlar, kuruluşlar, okullar, hastaneler, yurtlar, yollar yıkıldı, yok oldu, virane oldu. Nice insanlar çadırda, konteynerde yıkıldı. Yaşadığımız binalarda bile kim hasta, kim var, kim yok haberdar olmayacağız. Ve zor şartlarda yaşamak durumunda kalmış ve hala Yüzbinlerce insanımız konteynerlerde yaşa sürdürmektedir. Devlet- millet el ele vererek yaşam şartlarının iyileştirilmesi, yıkılan evlerin, işyerlerin, şehirlerin yeniden inşa edilmesi için seferber olmuş, bir an önce eski günlerdeki gibi yaşam şartlarına erişebilmek için mücadele edilmektedir” diye konuştu.