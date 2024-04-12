12 Nis 2024 - 16:13 - Yaşam

Malatyalılar sıcak havaları değerlendirdi

Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti. Malatya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile birçok vatandaş parklara giderek günü değerlendirdi. Malatya Sümer Park da Malatyalıların uğrak mekânlarından biri haline geldi.