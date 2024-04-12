Malatyalılar sıcak havaları değerlendirdi

Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti. Malatya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile birçok vatandaş parklara giderek günü değerlendirdi. Malatya Sümer Park da Malatyalıların uğrak mekânlarından biri haline geldi.
Malatya’da bayramın birinci gününün yağmurlu geçmesi nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın son gününü parklarda, mesire alanlarında geçirdi. Bayram tatilinin de uzun olmasıyla beraber piknik alanlarında yoğunluk oluşurken Malatya Sümer Park’ta da durum değişmedi. Çimlerde oturan Malatyalılar sıcak havaların tadını çıkardı. Parklarda oynayan çocukların ise doyasıya eğlendikleri göze çarptı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.