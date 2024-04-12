- Yaşam

Malatyalılar sıcak havaları değerlendirdi

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Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti. Malatya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile birçok vatandaş parklara giderek günü değerlendirdi. Malatya Sümer Park da Malatyalıların uğrak mekânlarından biri haline geldi.

Malatyalılar sıcak havaları değerlendirdi malatya haber mask
Malatyalılar sıcak havaları değerlendirdi malatya haber
Malatyalılar sıcak havaları değerlendirdi malatya haber
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Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti. Malatya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile birçok vatandaş parklara giderek günü değerlendirdi. Malatya Sümer Park da Malatyalıların uğrak mekânlarından biri haline geldi.

Malatyalılar sıcak havaları değerlendirdi

Malatya’da bayramın birinci gününün yağmurlu geçmesi nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın son gününü parklarda, mesire alanlarında geçirdi. Bayram tatilinin de uzun olmasıyla beraber piknik alanlarında yoğunluk oluşurken Malatya Sümer Park’ta da durum değişmedi. Çimlerde oturan Malatyalılar sıcak havaların tadını çıkardı. Parklarda oynayan çocukların ise doyasıya eğlendikleri göze çarptı.

Malatyalılar sıcak havaları değerlendirdi
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12 Nis 2024 - 16:13 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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