Niğde’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Niğde’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

13 NİSAN NİĞDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

BOR:

13.04.2024 13:00 - 13.04.2024 14:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi, Türkmen Yurdu Mahallesi, Bektik Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.

MERKEZ:

13.04.2024 09:30 - 13.04.2024 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi, Hürriyet Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.

14 NİSAN NİĞDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

MERKEZ:

14.04.2024 09:30 - 14.04.2024 15:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi, Hürriyet Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.

MERKEZ:

14.04.2024 10:00 - 14.04.2024 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Merkez ilçesine bağlı Ovacık Köyü, Aşağı Mevkii, Terazi Mevkii, Yıldıztepe Beldesi, Yeni Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.