Elektrik sağlayıcıları tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Konya’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Konya’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

AKŞEHİR:

13.04.2024 10:00 - 13.04.2024 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Bozlağan, Çimendere, Engili, Gazi, Gedil, Ilıcak, Karahüyük, Üçhüyük mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.

ALTINTEKİN:

13.04.2024 10:00 - 13.04.2024 11:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Yeniyayla Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.

CİHANBEYLİ:

13.04.2024 10:00 - 13.04.2024 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Bulduk Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.

EMİRGAZİ:

13.04.2024 09:00 - 13.04.2024 10:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Cumhuriyet, Ekizli, Işıklar, Karaören, Meşeli, Öbektaş, Yamaç mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.

EREĞLİ:

13.04.2024 09:30 - 13.04.2024 11:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Beyören, Kızılgedik, Kutören, Taşbudak mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.

13.04.2024 11:00 - 13.04.2024 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Beyören, Servili mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.

13.04.2024 14:30 - 13.04.2024 16:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Zengen Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.

KARATAY:

13.04.2024 10:00 - 13.04.2024 11:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Çengilti, Zincirli mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.