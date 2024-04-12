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Mardin’in Ömerli Midyat Kızıltepe ve Artuklu ilçeleri etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Mardin’in Ömerli Midyat Kızıltepe ve Artuklu ilçeleri etkilenecek mask
Mardin’in Ömerli Midyat Kızıltepe ve Artuklu ilçeleri etkilenecek
Mardin’in Ömerli Midyat Kızıltepe ve Artuklu ilçeleri etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Mardin’in Ömerli Midyat Kızıltepe ve Artuklu ilçeleri etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Mardin’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

ÖMERLİ:

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Ovabaşı, Çatalyurt bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.

Mardin’in Ömerli Midyat Kızıltepe ve Artuklu ilçeleri etkilenecek

MİDYAT:

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Şenköy bölgesine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.

Mardin’in Ömerli Midyat Kızıltepe ve Artuklu ilçeleri etkilenecek

KIZILTEPE:

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Konak, Tıraşlı, Bağrıbütün, Yumurcak, bölgelerine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Bahçelievler bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mezopotamya, Yurtderi, Yamanlar, Hacıyusuf, İkikuyu, Arakapı, Uzunkaya, Damlalı, Beşdeğirmen bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.

Mardin’in Ömerli Midyat Kızıltepe ve Artuklu ilçeleri etkilenecek

ARTUKLU:

Yarın 02.00-05.00 saatleri arasında Savurkapı, Yalım bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nur bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Cevizpınarı, Kabala bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.

Mardin’in Ömerli Midyat Kızıltepe ve Artuklu ilçeleri etkilenecek
 
 

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12 Nis 2024 - 15:38 Mardin- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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